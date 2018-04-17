«Он не может приземлиться»: круживший над Туношной «Боинг» напугал ярославцев

Более десяти кругов с заходом на посадку в аэропорт Ярославль в Туношне сделал сегодня самолёт Boeing 737-8LJ авиакомпании «Аэрофлот» . Жители посёлка, расположенного рядом, заметившие это, успели поволноваться.

— Самолёт не может приземлиться — кружит и кружит над аэропортом, — сообщили в редакцию 76.ru обеспокоенные жители Туношны.

МЧС успокоили — всё в полном порядке. А сотрудники аэропорта рассказали, что произошло.

Пилоты отрабатывали навыки взлёта и посадки без касания с взлётно-посадочной полосой

— Это тренировочный полёт «Аэрофлота», — рассказали в аэропорту Ярославль. — У нас с этой авиакомпанией заключён договор, и здесь их пилоты отрабатывают свои навыки. Экипаж отрабатывал посадку и взлёт без касания взлётно-посадочной полосы.

Подобные учения проводятся регулярно. Их устраивают в то время, когда в аэропорту нет взлётов и посадок других бортов. А этим летом из Туношны будет летать много пассажирских самолётов. Мы уже писали о том, почём отсюда можно улететь на популярные курорты.