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«Он не может приземлиться»: круживший над Туношной «Боинг» напугал ярославцев
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«Он не может приземлиться»: круживший над Туношной «Боинг» напугал ярославцев 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Более десяти кругов с заходом на посадку в аэропорт Ярославль в Туношне сделал сегодня самолёт Boeing 737-8LJ авиакомпании «Аэрофлот». Жители посёлка, расположенного рядом, заметившие это, успели поволноваться.
— Самолёт не может приземлиться — кружит и кружит над аэропортом, — сообщили в редакцию 76.ru обеспокоенные жители Туношны.
В МЧС успокоили — всё в полном порядке. А сотрудники аэропорта рассказали, что произошло.
Пилоты отрабатывали навыки взлёта и посадки без касания с взлётно-посадочной полосой
— Это тренировочный полёт «Аэрофлота», — рассказали в аэропорту Ярославль. — У нас с этой авиакомпанией заключён договор, и здесь их пилоты отрабатывают свои навыки. Экипаж отрабатывал посадку и взлёт без касания взлётно-посадочной полосы.
Подобные учения проводятся регулярно. Их устраивают в то время, когда в аэропорту нет взлётов и посадок других бортов. А этим летом из Туношны будет летать много пассажирских самолётов. Мы уже писали о том, почём отсюда можно улететь на популярные курорты.
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