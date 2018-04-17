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В Татарстане шесть рыбаков унесло от берега на оторвавшейся льдине
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В Татарстане шесть рыбаков унесло от берега на оторвавшейся льдине 

АиФ Казань 44 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Шесть рыбаков унесло от берега на 4 км на оторвавшейся льдине, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
17 апреля в 14.11 на номер 112 поступило сообщение, что на Волге в районе нефтебазы Казани оторвало льдину, на которой находятся шесть человек. На тот момент рыбаков унесло от берега на расстояние 4 км от берега.
Подъехавшие на место спасатели помогли снять рыбаков со льда и перевезти их на берег. В результате происшествия пострадавших нет.
МЧС напоминает, что при положительных температурах воздуха выход на лед опасен.
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