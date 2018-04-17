«Дачи может затопить»: жителей Самарской области просят воздержаться от поездок за город

Пик весеннего паводка в Самарской области придётся на 21–22 апреля. Поэтому сотрудники МЧС просят жителей региона не выезжать на природу и дачные участки. Ожидается подтопление въездов и выездов в некоторые населенные пункты.

— С 16 апреля на Жигулевской ГЭС увеличился сброс воды до 3000 кубических метров. Во вторник, 17 апреля, уровень воды у реки Волга у речного порта областной столицы составил 30,91 метра. К субботе, 21 апреля, вода поднимется до 31,8–32 метров, — сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко

— Повышенный уровень воды наблюдается на реках Сок, Самара и Большой Кинель , — рассказала начальник самарского Гидрометцентра Людмила Анурова. — В большинстве бассейнов рек Самарской области наблюдается понижение уровня воды. К понедельнику, 16 апреля, уровень понизился на 5–77 сантиметров.

На 17 апреля в регионе остается подтопленным один населенный пункт — Нижнее Санчелеево. В селе пострадали 113 участков и 6 домов. Местные жители от эвакуации отказались. Сотрудники МЧС устранили ледовый затор и вскрыли асфальтовое покрытие для отхода воды рядом с руслом реки. Сейчас в населенном пункте подтопленными остаются 40 приусадебных участков.

Талые воды дошли и до Тимофеевки. Там произошел прорыв насыпи, которая была возведена в 2011 году. Пострадало 100 участков и 8 жилых домов. На сегодняшний день подтопление устранили.