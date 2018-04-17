8 самых маленьких островов, на которых живут люди

С чем у тебя ассоциируется остров? Обширная территория, нетронутая природа, умиротворенность и гармония? Что же, отчасти это верно. Но не каждый остров может похвастаться обилием природы и большими территориями. Если остров ассоциируется у тебя с райским местечком, то мы откроем для тебя такие места, которые можно назвать настоящим адом на земле. Особенностью всех островов, о которых мы расскажем, является то, что они крайне малы, но на них постоянно проживают люди, а на некоторых — и вовсе по одному человеку. Одни острова — места паломничества, другие стали домом для человека. С одной стороны, жить на уединенном острове очень романтично, но с другой — ты лучше отдашь предпочтение цивилизации и большому миру.

1. Резиденция на острове, размером в 1 километр

На первый взгляд, иметь свой собственный, пусть даже очень маленький остров — это круто. Но в тот же момент есть и ряд своих минусов. Остров под странным названием «Комната, размером с остров» имеет площадь чуть более 1 квадратного километра. Тебе может показаться, что идея заселиться на этот остров была вполне хорошей, но мешки с песком, которые спасают от затопления, могут тебя разочаровать. Ежегодно остров подтапливается, что становится большой проблемой для его единственного жителя Трэвора. Но, судя по всему, он лучше стерпит паводки, чем компанию назойливых людей.

2. Остров Котакараджима

Этот остров можно обойти всего за 30 минут, но несмотря на это на территории Котакараджимы расположилась гостиница, бесплатная общественная баня, горячий источник, купание в котором разрешено туристам, но только в течение часа. Местные жители вынуждены учитывать время отливов и приливов, так как в это время вода может захватить около трети острова. Чтобы добраться до цивилизации местным жителям понадобится около 12 часов. К тому же они полностью зависят от денег, которые тратят туристы, находясь на острове: иного источника заработка, кроме продажи сувенирных изделий и экскурсий по острову, эти люди не имеют.

3. Последний неавтоматизированный маяк

Хранитель маяков — умирающая и чертовски романтическая профессия. Большинство из нас хотели бы хоть несколько дней поработать хранителем маяка, отрешившись от мирских забот. На острове Маленький Брюстер расположен маяк, который называется «Бостонский свет». Сохранили этот маяк по той причине, что в 1989 году был издан закон, чтобы в Штатах был хоть один маяк, находящийся под надзором человека, а не управляемый автоматикой — сделано это было по причинам ностальгическим. Размер острова равен примерно одному километру, так что большим его никак не назовешь. Сегодня Салли Слоумен занимает должность хранителя маяка, и она стала первой и единственной женщиной, которая занимает эту должность. На острове нет ТВ, интернета, а вся еда доставляется из «большого мира», поэтому муж Салли лишь изредка живет с ней на этом острове. Все, что ты не знал о жизни в Антарктиде

4. Истдейл

Недалеко от западного побережья Шотландии находится крошечный остров Истдейл. На острове живет 60 человек, причем ютятся они на территории чуть больше полутора квадратных километров. В Истдейле запрещены автомобили, нет уличных фонарей, зато есть один ресторан, в который придется идти, пробираясь сквозь кромешную тьму. С одной стороны, ты не устанешь от длинных переходов и не попадешь в пробку, но с другой — придется заранее бронировать местечко, чтобы поужинать. Найти место работы на этом острове можно либо в музее, либо в ресторане, но трудоустроенных жителей всего 2 человека. Остальные 58 трудятся на «большой земле», до которой можно добраться на пароме.

5. Умананада

Умананада — это самый маленький жилой речной остров в мире, на котором постоянно проживает всего 5 человек: 3 священника и 2 рыбака. Также на острове живет золотой лангур — небольшой примат с ярко-желтым мехом. Умананада также является местом для паломничества, куда со всей Индии стекаются верующие, чтобы посетить храм Шивы, который стоит на острове с 1694 года.

6. Мигинго

Если некоторые острова — рай на земле, то Мигинго — воплощение ада. Остров занимает около 1/2 квадратных километра, и на нем ютится около 500 человек! Люди живут благодаря рыбной ловле, а ловят рыбаки нильского окуня, который ценится у местного населения. Но было так не всегда, ведь известность этот остров обрел только в 2002 году, когда один из рыбаков сообщил, что воды в окрестностях этого места просто кишат рыбой. Ввиду этого территория острова начала активно заселяться в течение нескольких лет. Более того, остров порой превращается в настоящее поле боя из-за того, что правительство хочет занять его из-за рыбного бизнеса, а местные не готовы так просто покинуть это местечко.

7. Мон-Сен-Мишель

Хорошо жить в живописном месте, где, помимо тебя, проживает еще 49 человек на площади чуть меньше одного квадратного километра. Только вот ежедневно ваше микрожилище посещает около 7000 человек, а за год это количество может превысить 2,5 миллиона туристов. Остров Мон-Сен-Мишель является одним из паломнических мест для христиан со всего мира. Его улочки забиты сувенирными лавками и всевозможным фастфудом — именно за счет продажи этих изделий и живут местные жители. С тем учетом, что ежедневно остров топчет несколько тысяч человек, местные организовали очень неплохой бизнес.

8. Исла Който

Этот остров растянулся всего на каких-то двести метров, но несмотря на это на нем уже 50 лет проживает человек, которого зовут Мануэль. Впервые на этом острове стал жить один рыбак, который, скорее всего, желал сбежать от цивилизации. Но спустя много лет эта идея пришлась по нраву не только ему. Хотя у Мануэля есть семья, большую часть своей жизни он проводит на острове, считая себя его смотрителем. Если ты когда-нибудь посетишь этот остров, то Мануэль с радостью проведет для тебя экскурсию и покажет музей китов, где лежит куча огромных костей. Жаль, что на все путешествие у тебя уйдет всего лишь несколько минут. 7 суровых мест на Земле, где живут люди