На Алтае подсчитывают ущерб после паводка

Более 200 населенных пунктов на Алтае пострадали от паводка, передает «МИР 24».

Наиболее серьезная ситуация сохраняется в Барнауле . Вода в реке Обь поднялась за сутки до отметки в пять метров, до критического уровня остается меньше 40 сантиметров.

Спасатели МЧС помогают селянам пережить паводок. Откачивают воду из домов, предлагают разместиться в пунктах временного проживания. Туда привозят гуманитарную помощь — вещи, лекарства, продукты.

«На сегодняшний день во всех подтопленных населенных пунктах работают группировки МЧС России, организован постоянный мониторинг обстановки, проводятся регулярные замеры уровни воды. Специалисты МЧС своевременно информируют об обстановке и возможных рисках для объектов экономики и жизнеобеспечения», — сказал сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю Андрей Поздняков.

Сотрудники МЧС помогают также вывести в безопасные районы домашний скот. Однако всего в Алтайском крае за первую волну паводка погибли 120 животных. Местные власти обещают выплатить людям компенсации.

Сложная ситуация сейчас и в Воронежской области . На помощь в регион прибыли 70 спасателей и более десятка единиц спецтехники из Тулы.

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