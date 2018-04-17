Ещё
На Алтае подсчитывают ущерб после паводка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Алтае подсчитывают ущерб после паводка 

Мир24 54 минуты назад
Более 200 населенных пунктов на Алтае пострадали от паводка, передает «МИР 24».
Наиболее серьезная ситуация сохраняется в Барнауле. Вода в реке Обь поднялась за сутки до отметки в пять метров, до критического уровня остается меньше 40 сантиметров.
Спасатели МЧС помогают селянам пережить паводок. Откачивают воду из домов, предлагают разместиться в пунктах временного проживания. Туда привозят гуманитарную помощь — вещи, лекарства, продукты.
«На сегодняшний день во всех подтопленных населенных пунктах работают группировки МЧС России, организован постоянный мониторинг обстановки, проводятся регулярные замеры уровни воды. Специалисты МЧС своевременно информируют об обстановке и возможных рисках для объектов экономики и жизнеобеспечения», — сказал сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю Андрей Поздняков.
Сотрудники МЧС помогают также вывести в безопасные районы домашний скот. Однако всего в Алтайском крае за первую волну паводка погибли 120 животных. Местные власти обещают выплатить людям компенсации.
Сложная ситуация сейчас и в Воронежской области. На помощь в регион прибыли 70 спасателей и более десятка единиц спецтехники из Тулы.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Под Тамбовом ввели режим ЧС из-за паводков Туман помешал семи самолетам приземлиться в Москве Талые воды сносят мосты и размывают дороги под Воронежем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коса Тузла стала федеральной собственностью79
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе55
США ударят по Китаю144
Действия Роскомнадзора привели к проблемам с банковскими картами67
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа185
Видео
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
01:18
В Кремле назвали единственные легитимные санкции
Политика
03:32
Кобзон объявил Киркорова своим преемником
Шоу-бизнес
04:16
Москвичи смогут увидеть причину отказа в записи к врачу
Новости Москвы
02:58
Макрон назвал себя «ровней Путину»
Политика
02:11
Воробьев произвел кадровые перестановки
Политика
Памфилова получила премию «Менеджер года»
Политика
00:34
Действия Роскомнадзора привели к проблемам с банковскими картами
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение