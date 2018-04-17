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Пожар произошел в квартире в Бибирево, одного человека осматривают врачи «скорой помощи»
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Пожар произошел в квартире в Бибирево, одного человека осматривают врачи «скорой помощи» 

Агентство «Москва» 1 час назад
В квартире на северо-востоке столицы произошел пожар, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«В квартире девятиэтажки на ул. Корнейчука, д. 48А произошло возгорание, на месте работают пожарные», — сказал собеседник агентства.
Информацию о пожаре подтвердили в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС. «По указанному адресу произошло возгорание в квартире на четвертом этаже. Проводится разведка. Одного человека передали врачам „скорой помощи“ для осмотра», — сказали в ведомстве.
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