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Две нижегородские электрички признаны быстрейшими в России
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Две нижегородские электрички признаны быстрейшими в России 

nn.ru 3 часа назад
Фото: nn.ru
Эксперты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали скорость движения всех российских электропоездов и нашли самые быстрые. Первую строчку рейтинга заняла электричка «Похвистнево — Абдулино» из Самарской области. Этот поезд преодолевает 115 километров пути за 1 час 27 минут. Таким образом, средняя скорость его движения составляет 79 км/час.
«Серебро» досталось электропоезду из Курганской области со средней скоростью 75 км/ч. На третьем месте оказалась электричка из Владимира в Ковров, средняя скорость которой составляет 72,5 км/ч.
В ТОП-10 вошли также две нижегородские электрички: «Керженец — Нижний Новгород» и «Семёнов — Нижний Новгород». Средняя скорость этих поездов составляет соответственно 71 и 70 км/ч.
Авторы рейтинга уточнили, что при анализе скорости поездов не учитывались скоростные электрички и экспрессы.
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