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Задержанный самолет с российскими туристами вылетел из Канкуна
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Задержанный самолет с российскими туристами вылетел из Канкуна 

РИА Новости 16 минут назад
МЕХИКО, 19 апр — РИА Новости. Задержанный на двое суток с вылетом из мексиканского Канкуна лайнер с российскими туристами в среду днем взял курс в Россию, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Мехико.
"Самолет компании Nordwin вылетел в 15.17 по местному времени (23.17 мск среды)", — сказал собеседник агентства. По его словам, посольство все время ожидания вылета находилось в контакте с Росавиацией и самой компанией Nordwin.
"В этот раз жалоб от туристов к нам не поступало", — заявил собеседник агентства.
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