Ещё
Составлен топ-10 скоростных электричек России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Составлен топ-10 скоростных электричек России 

Российская Газета 2 часа назад
Самая быстрая российская электричка ходит в Самарской области. Транспортный портал Tutu.ru составил топ-10 скоростных пригородных поездов нашей страны.
Как рассказали «РГ» в пресс-службе компании, эксперты проанализировали скорость движения обычных электричек, не считая скоростных поездов и экспрессов. Самая быстрая ходит в Самарской области между населенными пунктами Похвистнево и Абдулино. За 1 час 27 минут она проезжает 115 километров со средней скоростью 79 км/час. На втором месте пригородный поезд в Кургане — он идет со скоростью 75 км/час, на третьем — Владимир-Ковров — 72,5 км/час.
Кроме того, в топ-10 есть электропоезд из Челябинска в Карталы — 72 км/час, из Омска в Исилькуль и из Керженеца в Нижний Новгород, из Санкт-Петербурга в Кузнечное — 71 км/час. Замыкает десятку электричка из Наро-Фоминска в Москву — ее скорость составляет 70 км/час.
Российская Газета: последние новости
Под Воронежем нашли разбившийся Як-130 Из-за ливней и наводнений в Танзании погибли 9 человек Из-за активности вулкана на острове Амбаэ вновь ввели режим ЧП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коса Тузла стала федеральной собственностью79
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе54
США ударят по Китаю144
Действия Роскомнадзора привели к проблемам с банковскими картами63
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа184
Видео
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
01:18
В Кремле назвали единственные легитимные санкции
Политика
03:32
Кобзон объявил Киркорова своим преемником
Шоу-бизнес
04:16
Москвичи смогут увидеть причину отказа в записи к врачу
Новости Москвы
02:58
Макрон назвал себя «ровней Путину»
Политика
02:11
Воробьев произвел кадровые перестановки
Политика
Памфилова получила премию «Менеджер года»
Политика
00:34
Действия Роскомнадзора привели к проблемам с банковскими картами
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение