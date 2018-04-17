Составлен топ-10 скоростных электричек России 

Самая быстрая российская электричка ходит в Самарской области. Транспортный портал Tutu.ru составил топ-10 скоростных пригородных поездов нашей страны.
Как рассказали «РГ» в пресс-службе компании, эксперты проанализировали скорость движения обычных электричек, не считая скоростных поездов и экспрессов. Самая быстрая ходит в Самарской области между населенными пунктами Похвистнево и Абдулино. За 1 час 27 минут она проезжает 115 километров со средней скоростью 79 км/час. На втором месте пригородный поезд в Кургане — он идет со скоростью 75 км/час, на третьем — Владимир-Ковров — 72,5 км/час.
Кроме того, в топ-10 есть электропоезд из Челябинска в Карталы — 72 км/час, из Омска в Исилькуль и из Керженеца в Нижний Новгород, из Санкт-Петербурга в Кузнечное — 71 км/час. Замыкает десятку электричка из Наро-Фоминска в Москву — ее скорость составляет 70 км/час.