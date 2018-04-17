Более 40 населенных пунктов в РФ остаются подтопленными паводками

Из опасных зон отселены 162 человека, 54 из них находятся в пунктах временного размещения

46 населенных пунктов в шести федеральных округах остаются подтопленными паводками, 21 из них отрезаны поднявшейся водой, сообщает МЧС РФ

«На территории РФ остаются подтопленными 46 населенных пунктов, 86 жилых домов, 1883 приусадебных участка, 96 низководных мостов и 29 участков автодорог», — отметили в ведомстве.

В общей сложности из-за паводков отселены 162 человека, 54 из них находятся в пунктах временного размещения, остальные — у знакомых и родственников.