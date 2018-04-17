Синоптики объявили в Воронежской области желтый уровень опасности

В регионе, как и во многих других районах Центрального федерального округа, ожидается сильный дождь, гроза и ветер.

17 апреля в Воронеже, по прогнозу, днем воздух прогреется до +22 °, 18 апреля — до +15 °.