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Синоптики объявили в Воронежской области желтый уровень опасности
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа
Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Синоптики объявили в Воронежской области желтый уровень опасности 

АиФ 40 минут назад
Фото: АиФ
В регионе, как и во многих других районах Центрального федерального округа, ожидается сильный дождь, гроза и ветер.
17 апреля в Воронеже, по прогнозу, днем воздух прогреется до +22 °, 18 апреля — до +15 °.
АиФ: последние новости
В Липецкой области упал самолет: погиб опытный летчик и его пассажир Паводок в воронежском Калаче, селах Гремячье и Девица начинает отступать Энергоблоки Нововоронежской АЭС работают в штатном режиме
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