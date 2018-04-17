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Синоптики объявили в Воронежской области желтый уровень опасности
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Синоптики объявили в Воронежской области желтый уровень опасности
АиФ
40 минут назад
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АиФ
В регионе, как и во многих других районах Центрального федерального округа, ожидается сильный дождь, гроза и ветер.
17 апреля в Воронеже, по прогнозу, днем воздух прогреется до +22 °, 18 апреля — до +15 °.
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