Спасатели сообщили о ликвидации пожара в ТЦ «Фокус»

Сотрудники МЧС из Архангельска сообщили о завершении работ по ликвидации пожара в ТЦ «Фокус».

Как сообщает сайт архангельского областного управления МЧС, всего к борьбе с огнем привлекли 46 пожарных и 16 единиц техники: «Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 08:39. В результате пожара повреждена кровля по всей площади».