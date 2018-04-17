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Спасатели сообщили о ликвидации пожара в ТЦ «Фокус»
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Спасатели сообщили о ликвидации пожара в ТЦ «Фокус» 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Сотрудники МЧС из Архангельска сообщили о завершении работ по ликвидации пожара в ТЦ «Фокус».
Как сообщает сайт архангельского областного управления МЧС, всего к борьбе с огнем привлекли 46 пожарных и 16 единиц техники: «Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 08:39. В результате пожара повреждена кровля по всей площади».
Напомним, что ранее Sobesednik.ru писал о пожаре в торговом центре «Фокус». Тогда региональное управление МЧС сообщало, что в тушении пожара участвовали 30 пожарных и две единицы техники.
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