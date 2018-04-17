Паводок-2018: в Оренбуржье снижается уровень воды в реках

В Оренбуржье на большинстве рек зарегистрировано снижения уровня воды.

Например, вода спадает в реке Урал у Оренбурга , на 14 сантиментов уровень водной артерии упал в Сакмаре в районе Каргалы. Стабилизируется ситуация в местах, где ранее были подтоплены мосты: на реках Чаган в Первомайском районе, Большом Уране в Сорочинском городском округе и реке Джуса в Новоорском районе.

Однако на некоторых водоемах ситуация иная. Река Большой Кумак в районе Новоорска прибавила 22 сантиметра, Ириклинское водохранилище — 7, Урал в районе Орска — 35, Сакмара в районе Кувандыка — 8, Сакмара около Чураево — 5.

Более подробную информацию об уровне воды в реках можно узнать на сайте ГУ МЧС региона.