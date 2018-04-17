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Паводок в Оренбургской области идет на спад
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Паводок в Оренбургской области идет на спад 

ProOren 27 минут назад
Фото: ProOren
По данным на 17 апреля, на большинстве рек Оренбургской области зафиксировано снижение уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба главного управление МЧС региона.
На утро вторника уровень воды в Урале у Оренбурга составил 443 сантиметра. Это на 7 сантиметров меньше, чем в предыдущие сутки. Падение уровня воды в Урале также фиксируется в районе сел Донское и Илек — на 23 и 18 сантиметров соответственно. В Орске же напротив, Урал прибавил 35 сантиметров.
По данным МЧС, снижение уровня воды зафиксировано на 25 участках из 35-ти. Тем не менее в некоторых районах наблюдается его повышение.
Так, река Большой Кумак в районе Новоорска прибавила 22 сантиметра. Река Сакмара поднялась за сутки на 8 и 5 сантиметров в районе Кувандыка и Чураево соответственно. Кроме того на семь сантиметров зафиксирован рост уровня воды в Ириклинском водохранилище.
В целом, по информации МЧС, на ранее подтопленных территориях наблюдается стабилизация паводковой ситуации. Открытие подтопленных низководных мостов зафиксировано в Новоорском районе (река Джуса), Сорочинском городском округе (река Большой Уран), Первомайском районе (реки Таловая и Чаган), Октябрьском районе (река Салмыш) и Курманаевском районе (река Бузулук).
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