В Калининграде при пожаре в жилом доме пострадал один человек

Как передает пресс-служба регионального МЧС , пожар произошел в жилом доме на улице Репина. По данным МЧС, возгорание произошло в шкафу квартиры на первом этаже. Площадь пожара составила 7 квадратных метров. Для тушения было привлечено 11 человек и 2 единицы техники. Имеется один пострадавший. Напомним, 26 марта в Балтийске произошел пожар. В жилом пятиэтажном многоквартирном панельном доме, размерами 50х20 метров, на первом этаже в трехкомнатной квартире выгорели кухня и коридор на площади 25 квадратных метров. Эвакуировано 27 человек. Фото: архив ФедералПресс