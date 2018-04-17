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В Калининграде при пожаре в жилом доме пострадал один человек
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В Калининграде при пожаре в жилом доме пострадал один человек 

РИА «ФедералПресс» 26 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передает пресс-служба регионального МЧС, пожар произошел в жилом доме на улице Репина.
По данным МЧС, возгорание произошло в шкафу квартиры на первом этаже. Площадь пожара составила 7 квадратных метров.
Для тушения было привлечено 11 человек и 2 единицы техники. Имеется один пострадавший.
Напомним, 26 марта в Балтийске произошел пожар. В жилом пятиэтажном многоквартирном панельном доме, размерами 50х20 метров, на первом этаже в трехкомнатной квартире выгорели кухня и коридор на площади 25 квадратных метров. Эвакуировано 27 человек.
Фото: архив ФедералПресс
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