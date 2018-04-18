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В Воронежской области затопило 11 населённых пунктов
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В Воронежской области затопило 11 населённых пунктов 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
В некоторых реках уровень воды продолжает повышаться. В зоне затопления по состоянию на среду, 18 апреля, остаются 57 домов и 614 дворов на территории четырёх районов Воронежской области, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону. В зоне подтопления проживают около 1 тыс. человек. Затопленными оказались 11 населённых пунктов, расположенных в Новоусманском, Новохопёрском, Аннинском и Бобровском районах, а также 13 низководных мостов на территории девяти районов: по два в Грибановском, Новохопёрском, Эртильском, Лискинском и Рамонском районах, по одному — в Россошанском и Таловском районах, а также в Борисоглебском городском округе. За сутки уровень воды повысился на реках Дон — в Павловске — +41 см, Хопёр — Новохопёрск +6 см, Поворино +15 см, Ворона — Борисоглебский городской округ +8 см и Воронежском водохранилище — +5 см. На реке Дон в селе Гремячье уровень воды упал на 32 см, в Лисках — на 5 см, на реке Битюг — Бобров -8 см, Подгорная — Калач -24 см, Девица — Девица -10 см. Дарья Крымова
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