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МЧС назвало самые затопленные населённые пункты Воронежской области
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МЧС назвало самые затопленные населённые пункты Воронежской области 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Уровень воды в некоторых реках продолжает прибывать. Затопленными по состоянию на понедельник, 16 апреля, остаются 63 дома и около 700 дворов на территории четырёх районов. В зоне подтопления находятся около 200 человек, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону. Затопленными оказались: Бутурлиновский район: Бутурлиновка, Пузево, Клеповка Новоусманский район: Новая Усмань, Шуберское, Нижняя Катуховка, Александровка, Рыкань, Бабяково Аннинский район: Никольское, Архангельское Бобровский район: Бобров, Лушниковка, Дугинка. За сутки уровень воды повысился на реках Дон — в Лисках на 2 см, в Павловске — +34 см, Хопёр — Новохопёрск +32 см, Поворино +13 см, Ворона — Борисоглебский городской округ +5 см. На реках Дон в селе Гремячье уровень воды упал на 3 см, на реке Битюг — Бобров -6 см, Подгорная — Калач -22 см, Девица — Девица -31 см и в Воронежском водохранилище — -9 см. За сутки освободилась от воды 81 придворовая территория. Остаются затопленными 14 низководных мостов на территории 11 районов: по два в Грибановском, Новохопёрском, Эртильском, Лискинском, Романском районах, по одному — в Терновском, Подгоренском, Семилукском районах. Екатерина Трещикова
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