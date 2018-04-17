Семь самолетов из-за тумана не смогли приземлиться в московских аэропортах

"Шесть самолетов не смогли приземлиться из-за погодных условий в «Домодедово» и ушли на запасной аэродром в Нижний Новгород", — сообщил представитель ведомства. Еще одно воздушное судно не смогло сесть во «Внуково» и приземлилось в Белгороде.

Представитель Госкорпорации по организации воздушного движения отметил, что решение об уходе на запасной аэродром принимает исключительно командир воздушного судна.

"Сейчас аэропорты работают в штатном режиме", — добавил он.