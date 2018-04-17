Ещё
Семь самолетов из-за тумана не смогли приземлиться в московских аэропортах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семь самолетов из-за тумана не смогли приземлиться в московских аэропортах 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости/Прайм. Семь рейсов, летевшие в "Домодедово" и "Внуково", из-за тумана ушли на запасные аэродромы в Нижний Новгород и Белгород, сообщил РИА Новости представитель Госкорпорации по организации воздушного движения.
"Шесть самолетов не смогли приземлиться из-за погодных условий в «Домодедово» и ушли на запасной аэродром в Нижний Новгород", — сообщил представитель ведомства. Еще одно воздушное судно не смогло сесть во «Внуково» и приземлилось в Белгороде.
Представитель Госкорпорации по организации воздушного движения отметил, что решение об уходе на запасной аэродром принимает исключительно командир воздушного судна.
"Сейчас аэропорты работают в штатном режиме", — добавил он.
РИА Новости: последние новости
Почти 50 населенных пунктов подтоплены паводком в шести федеральных округах Родственникам погибших при крушении вертолета Ми-8 выделили компенсацию Военный вертолет в Германии врезался в здание, один человек погиб
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»265
В Совфеде оценили призыв к России от G7108
Создана «капсула самоубийств»21
Скончался Андрей Невраев10
В пельменях нашли сальмонеллу и листерии49
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
02:25
Делами Цымбалюк-Романовской заинтересовались в ФСБ
Шоу-бизнес
00:21
Капсулу для самоубийств показали в Амстердаме
Общество Технологии
01:54
В Совфеде оценили призыв к России от G7
Политика
01:50
Дроздов решил оставить дело всей жизни
Шоу-бизнес
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
00:43
Доступ к Telegram заблокирован в поездах столичного метро
Интернет Компании
02:23
Новые автобусные рейсы в Брянск запустят с 19 апреля
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение