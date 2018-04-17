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Семь пассажирских самолетов сели в Нижнем Новгороде из‐за тумана в Москве
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Семь пассажирских самолетов сели в Нижнем Новгороде из‐за тумана в Москве 

360tv.ru 1 час назад
В Москве семь рейсов не смогли приземлиться из-за тумана. Самолеты отправились на запасные аэродромы. Об этом сообщил «Интерфакс».
Авиадиспетчерские службы московской воздушной зоны сообщили агентству, что проблем с приземлением международных рейсов нет, проблемы возникли только с посадкой внутренних.
Сильный туман воспрепятствовал посадке шести рейсов в Домодедово. Экипажи приняли решение уйти на запасной аэродром в Нижний Новгород. Еще один рейс не смог приземлиться во Внуково и отправился на запасной аэродром в Белгород
— Авиадиспетчерские службы Москвы.
По данным сервиса «Яндекс. Расписание», в столичных аэропортах задержано 29 рейсов. В «Домодедово» задержаны 11 рейсов и шесть — отменены. Еще 11 — в «Шереметьево», а больше всего сбоев во Внуково — задержаны 14 рейсов.
Туман возник рано утром на юге и юго-западе Москвы после того, как в ночь на 17 апреля, после засушливых выходных, выпал дождь.
Аэропорт «Симферополь» объяснил появление космических рейсов 16 апреля на онлайн-табло. Рейсы от компаний Venus Airlines, Star Lines и «Космофлот», не существующие в реальности, предлагали пассажирам отправиться на Венеру, Марс и на планету Корусант из «Звездных войн».
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