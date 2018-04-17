Семь пассажирских самолетов сели в Нижнем Новгороде из‐за тумана в Москве

Москве семь рейсов не смогли приземлиться из-за тумана. Самолеты отправились на запасные аэродромы. Об этом сообщил «Интерфакс».

Авиадиспетчерские службы московской воздушной зоны сообщили агентству, что проблем с приземлением международных рейсов нет, проблемы возникли только с посадкой внутренних.

Сильный туман воспрепятствовал посадке шести рейсов в Домодедово . Экипажи приняли решение уйти на запасной аэродром в Нижний Новгород. Еще один рейс не смог приземлиться во Внуково и отправился на запасной аэродром в Белгород

— Авиадиспетчерские службы Москвы.

По данным сервиса «Яндекс. Расписание», в столичных аэропортах задержано 29 рейсов. В «Домодедово» задержаны 11 рейсов и шесть — отменены. Еще 11 — в «Шереметьево» , а больше всего сбоев во Внуково — задержаны 14 рейсов.

Туман возник рано утром на юге и юго-западе Москвы после того, как в ночь на 17 апреля, после засушливых выходных, выпал дождь.

Аэропорт «Симферополь» объяснил появление космических рейсов 16 апреля на онлайн-табло. Рейсы от компаний Venus Airlines, Star Lines и «Космофлот», не существующие в реальности, предлагали пассажирам отправиться на Венеру, Марс и на планету Корусант из «Звездных войн».