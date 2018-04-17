В Японии десять дней не могут поймать сбежавшего из тюрьмы преступника

ТОКИО, 17 апр — РИА Новости Ксения Нака . Министр юстиции Японии Ёко Камикава во вторник на пресс-конференции принесла свои извинения в связи с тем, что полиция Японии безуспешно пытается поймать сбежавшего из тюрьмы 10 дней назад преступника и это уже начало сказываться на жизни населения.

"Пожилые и одинокие люди не могут избавиться от беспокойства, из-за полицейских патрулей и контрольно-пропускных пунктов на дорогах образовались пробки, обычному течению повседневной жизни нанесен урон, негативное влияние испытывают на себе школы и другие общеобразовательные учреждения. Я приношу свои извинения из-за этой ситуации", — приводит слова министра телеканал NHK.

Тацума Хирао, 27-летний заключенный, который отбывал наказания за кражи, сбежал из тюрьмы в префектуре Эхимэ 8 апреля. Полиция считает, что в настоящее время он укрывается на острове Мукаисима в префектуре Хиросима. На его поиски направлено более 500 полицейских. Площадь острова Мукаисима составляет 22 квадратных километра, длина по периметру — 28 километров. Полицейские прочесывают лес, ищут следы преступника на дорогах. За это время на острове произошло семь краж наличных денег и одежды, в двух случаях на месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев Хирао. На дорогах выставлены полицейские кордоны, они проверяют каждую машину. В результате по острову, который можно объехать за полчаса, протянулись многочасовые пробки. Для охраны детей около сотни сотрудников полиции направлены на патрулирование школ и детских садов.