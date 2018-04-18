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Во Внуково на пассажиров самолета напали шмели
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Во Внуково на пассажиров самолета напали шмели 

РИА Новости 18 апреля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Пассажиров самолета авиакомпании «Россия», который должен был вылететь в 9:35 из аэропорта Внуково, эвакуировали из-за разгерметизировавшегося контейнера с пчелами в грузовом отсеке. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель авиакомпании «Россия».
В результате, по его словам, из контейнера вылетело около 10 особей специально выведенного вида шмелей, не представляющего опасности для здорового человека.
Авиакомпанией было принято решение о замене воздушного судна для выполнения рейса, и резервный самолёт вылетел в 11.10 по московскому времени. Сейчас службами компании проводится проверка этого случая.
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