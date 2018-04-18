Во Внуково на пассажиров самолета напали шмели

В результате, по его словам, из контейнера вылетело около 10 особей специально выведенного вида шмелей, не представляющего опасности для здорового человека.

Авиакомпанией было принято решение о замене воздушного судна для выполнения рейса, и резервный самолёт вылетел в 11.10 по московскому времени. Сейчас службами компании проводится проверка этого случая.