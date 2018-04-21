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В московских аэропортах из-за урагана задержали 28 рейсов
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В московских аэропортах из-за урагана задержали 28 рейсов 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Не менее семи рейсов отменены, 28 задерживаются в аэропортах Москвы из-за обрушившегося в субботу на российскую столицу урагана.
По данным на 20:00 мск, в Шереметьеве 12 рейсов задержаны. В Домодедове отменены семь рейсов, шесть задержано, сообщается на портале «Яндекс. Расписание». Во Внукове задержаны 12 рейсов. Рейсы из аэропорта Жуковский будут выполнены по расписанию.
В Москве от штормового ветра уже пострадали порядка 20 человек. Семь из них госпитализированы.
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в столице из-за урагана погибла 12-летняя девочка. Также сообщается об одном погибшем в Подмосковье.
ТАСС: последние новости
Регионы Центральной России готовятся к сильному ветру и заморозкам В результате ураганного ветра в Москве пострадали 20 человек Источник: один человек погиб в Мытищах из-за непогоды
 Ещё 21 источник 
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