В московских аэропортах из-за урагана задержали 28 рейсов

МОСКВА , 21 апреля. / ТАСС /. Не менее семи рейсов отменены, 28 задерживаются в аэропортах Москвы из-за обрушившегося в субботу на российскую столицу урагана.

По данным на 20:00 мск, в Шереметьеве 12 рейсов задержаны. В Домодедове отменены семь рейсов, шесть задержано, сообщается на портале «Яндекс. Расписание». Во Внукове задержаны 12 рейсов. Рейсы из аэропорта Жуковский будут выполнены по расписанию.

В Москве от штормового ветра уже пострадали порядка 20 человек. Семь из них госпитализированы.