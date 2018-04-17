Авиакомпания «Победа» начала летать из аэропорта Внуково в Лейпциг 

Авиакомпания «Победа» открыла полеты из аэропорта Внуково в Лейпциг, сообщили в пресс-службе авиагавани.
«Низкобюджетная авиакомпания «Победа» открыла полеты из аэропорта Внуково в Лейпциг. Крупнейший город Саксонии — пятый немецкий город, куда вылетают лайнеры этого лоукостера. Сейчас они регулярно летают из Внуково в Баден-Баден, Меммингем, Берлин и Кельн», — говорится в сообщении.
Уточняется, что рейс выполняется на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800 по понедельникам и средам с вылетом из Внуково в 14:50, в пятницу в 13:00. «Обратный рейс Лейпциг-Москва (Внуково) выполняется также по понедельникам и средам с вылетом из Лейпцига в 18:25 по местному времени и прибытием в аэропорт Внуково в 21:10, в пятницу с вылетом в 16:35 (по местному времени) и прилетом во Внуково в 19:20», — заключили в пресс-службе.