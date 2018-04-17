Авиакомпания «Победа» начала летать из аэропорта Внуково в Лейпциг 

Агентство «Москва»: последние новости

Ростуризм призвал отдыхающих в Таиланде россиян быть острожными из-за штормов

Пожар произошел в здании завода «Серп и Молот» на юго-востоке Москвы

Почти 1,7 тыс. подъездов отремонтировано в Подмосковье в I квартале 2018 г.