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Аэропорт Внуково впервые принял самолет Boeing 737 MAX 8
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Аэропорт Внуково впервые принял самолет Boeing 737 MAX 8 

Агентство «Москва» 15 минут назад
«Международный аэропорт Внуково впервые обслужил воздушное судно авиакомпании SCAT Airlines Boeing 737 MAX 8, прилетевшее из Шымкента (Казахстан). Авиакомпания SCAT Airlines является первым перевозчиком среди стран СНГ, которая начала эксплуатировать данный тип воздушного судна. Boeing 737 MAX 8 прибыл в аэропорт Внуково рейсом DV 802 в 20:46 по московскому времени. Авиакомпания SCAT Airlines будет совершать полеты во Внуково на данном типе воздушного судна на регулярной основе», — говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что Boeing 737 MAX — четвертое поколение самолетов Boeing 737, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Это позволило сократить расход топлива на 14% по сравнению с самыми топливно-эффективными современными узкофюзеляжными самолетами.
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