Аэропорт Внуково впервые принял самолет Boeing 737 MAX 8

Международный аэропорт Внуково впервые обслужил воздушное судно авиакомпании SCAT Airlines Boeing 737 MAX 8, прилетевшее из Шымкента ( Казахстан ). Авиакомпания SCAT Airlines является первым перевозчиком среди стран СНГ, которая начала эксплуатировать данный тип воздушного судна. Boeing 737 MAX 8 прибыл в аэропорт Внуково рейсом DV 802 в 20:46 по московскому времени. Авиакомпания SCAT Airlines будет совершать полеты во Внуково на данном типе воздушного судна на регулярной основе», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что Boeing 737 MAX — четвертое поколение самолетов Boeing 737, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Это позволило сократить расход топлива на 14% по сравнению с самыми топливно-эффективными современными узкофюзеляжными самолетами.