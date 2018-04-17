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Три человека пострадали при взрыве газа в частном доме под Тюменью
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В Совфеде оценили призыв к России от G7

Три человека пострадали при взрыве газа в частном доме под Тюменью 

Говорит Москва 1 час назад
Инцидент произошёл в городе ЗаводоукОвске. За взрывом бытового газа последовал пожар. К тушению привлекались более 30 сотрудников МЧС и девять спецмашин. Причины случившегося устанавливаются.
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