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Пожар произошел в здании завода «Серп и Молот» на юго-востоке Москвы
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Пожар произошел в здании завода «Серп и Молот» на юго-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
На территории завода «Серп и Молот» в столичном районе Лефортово произошел пожар, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«По предварительным данным, на ул. Золоторожский Вал, на территории завода «Серп и Молот», происходит пожар на первом этаже производственного здания», — сказал собеседник агентства.
О том, что горит, информации нет.
В Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС Агентству «Москва» сообщили, что ведомству поступала заявка о возгорании на юго-востоке столицы. «В неэксплуатируемом здании происходило возгорание на площади 40 кв. м. На данный момент открытое горение сбито, проводится проверка. Информации о пострадавших не поступало. Адрес происшествия уточняется», — сказали в МЧС.
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