Пожар произошел в здании завода «Серп и Молот» на юго-востоке Москвы

На территории завода «Серп и Молот» в столичном районе Лефортово произошел пожар, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, на ул. Золоторожский Вал, на территории завода «Серп и Молот», происходит пожар на первом этаже производственного здания», — сказал собеседник агентства.

О том, что горит, информации нет.