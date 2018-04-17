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Ростуризм призвал туроператоров сообщать клиентам о штормах в Таиланде
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Ростуризм призвал туроператоров сообщать клиентам о штормах в Таиланде 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ростуризм призвал туроператоров, реализующих туры в Таиланд, информировать своих клиентов о штормах в этой стране, сообщается на сайте ведомства.
По данным департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД, которые приводит Ростуризм, в Таиланде с 16 по 18 апреля прогнозируются летние шторма в северной, северо-восточной, южной и центральной частях страны, включая Бангкок. Отмечается, что возможны подтопления, повреждения транспортной инфраструктуры и линий электропередач.
"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Таиланд, информировать своих клиентов о погодно-климатических условиях. Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на отдыхе в Таиланде, соблюдать меры личной безопасности", — говорится в сообщении.
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