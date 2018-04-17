Ростуризм призвал туроператоров сообщать клиентам о штормах в Таиланде

По данным департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД, которые приводит Ростуризм, в Таиланде с 16 по 18 апреля прогнозируются летние шторма в северной, северо-восточной, южной и центральной частях страны, включая Бангкок . Отмечается, что возможны подтопления, повреждения транспортной инфраструктуры и линий электропередач.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Таиланд, информировать своих клиентов о погодно-климатических условиях. Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на отдыхе в Таиланде, соблюдать меры личной безопасности", — говорится в сообщении.