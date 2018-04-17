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Ростуризм призвал отдыхающих в Таиланде россиян быть острожными из-за штормов
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Ростуризм призвал отдыхающих в Таиланде россиян быть острожными из-за штормов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Ростуризм рекомендовал отдыхающим в Таиланде россиянам соблюдать меры безопасности из-за штормов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Таиланд, информировать своих клиентов о погодно-климатических условиях. Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на отдыхе в Таиланде, соблюдать меры личной безопасности», — говорится в сообщении.
Ранее ситуационно-кризисный центр МИД РФ предупредил, что с 16 по 18 апреля в Таиланде из-за штормов прогнозируются подтопления, повреждения транспортной инфраструктуры и линий электропередач.
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