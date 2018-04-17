Ростуризм призвал отдыхающих в Таиланде россиян быть острожными из-за штормов

Ростуризм рекомендовал отдыхающим в Таиланде россиянам соблюдать меры безопасности из-за штормов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Таиланд, информировать своих клиентов о погодно-климатических условиях. Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на отдыхе в Таиланде, соблюдать меры личной безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее ситуационно-кризисный центр МИД РФ предупредил, что с 16 по 18 апреля в Таиланде из-за штормов прогнозируются подтопления, повреждения транспортной инфраструктуры и линий электропередач.