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Семеро горняков пострадали после взрыва на шахте «Покровская» в Донецкой области
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Семеро горняков пострадали после взрыва на шахте «Покровская» в Донецкой области 

360tv.ru 1 час назад
На шахте «Покровская» ЧАО «Шахтоуправление „Покровское“ произошел взрыв воздушно-метановой смеси. Семь горняков пострадали. Их госпитализировали в больницы Краматорска и Мирнограда. Об этом сообщили на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
16 апреля в 23:00 в пгт Удачное Покровского р-на на шахте „Покровская“ ЧАО „Шахтоуправление „Покровское“, на горизонте 470 метров, во второй южной лаве блока семь произошел взрыв воздушно-метановой смеси, в результате которого пострадали семь горняков. Погибших нет  — сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Это уже второй подобный случай, произошедший за последнее время. Как сообщил „Интерфакс“, 11 апреля 48-летний мужчина погиб во время выполнения подземных работ на шахте „Капитальная“ в Мирнограде.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на шахте „Дальняя“ в Красносулинском районе Ростовской области. По данным следствия, обрушение пород кровли произошло на глубине около 550 метров в ходе проведения буровых работ по креплению выработки уклона шахты „Дальняя“. В результате ЧП погиб 40-летний подземный проходчик, он получил травмы несовместимые с жизнью.
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