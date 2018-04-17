Семеро горняков пострадали после взрыва на шахте «Покровская» в Донецкой области

На шахте «Покровская» ЧАО «Шахтоуправление „Покровское“ произошел взрыв воздушно-метановой смеси. Семь горняков пострадали. Их госпитализировали в больницы Краматорска и Мирнограда. Об этом сообщили на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

16 апреля в 23:00 в пгт Удачное Покровского р-на на шахте „Покровская“ ЧАО „Шахтоуправление „Покровское“, на горизонте 470 метров, во второй южной лаве блока семь произошел взрыв воздушно-метановой смеси, в результате которого пострадали семь горняков. Погибших нет — сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины

Это уже второй подобный случай, произошедший за последнее время. Как сообщил „Интерфакс“, 11 апреля 48-летний мужчина погиб во время выполнения подземных работ на шахте „Капитальная“ в Мирнограде.