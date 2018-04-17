Жители более 200 населенных пунктов Алтая пострадали от паводка 

БАРНАУЛ, 17 апреля. /ТАСС/. Весенний паводок нанес ущерб более 21 тыс. жителей в 217 населенных пунктах Алтайского края. Ситуация стабилизируется, но об окончании первой волны паводка можно будет говорить лишь через неделю, сообщил во вторник журналистам губернатор Александр Карлин.
"Паводок этого года постоянно сравнивают с паводком 2014 года (в 2014 году Алтайский край пережил сильнейшее за 50 лет наводнение — прим. ТАСС). Стихия в этом году наступала на нас более широким фронтом, действовала более динамично. Если сравнивать данные на 17 апреля того и этого паводка, то под подтопление в 2018 году попали 37 сельских районов и городских округов против 25 в 2014 году; подтопления в этом году были в 217 населенных пунктах против 107 в 2014-м. Если сравнивать число жителей, которых затронула стихия, то в 2014-м было 39619, в 2018-м — 21289", — сказал Карлин.
По его словам, количество подтопленных участков и домов сейчас меньше, чем в 2014 году. В ходе нынешнего паводка подтоплено 8769 участков против 15115 в 2014 году, в 2018 году подтоплено 3139 домов, в 2014-м подтоплений было в четыре раза больше.
Карлин также сообщил, что власти проводят работу по предоставлению компенсаций гражданам, пострадавшим от стихии. «Сегодня мы уже предоставили пакет документов в Минсельхоз РФ для выделения средств федерального бюджета на оказание помощи жителям, у которых погиб скот, пакет документов о выделении ресурсов на ремонт мостов предоставлен в Минтранс РФ и Росавтодор (в 2018 году от паводка пострадали 56 мостов — прим. ТАСС). Вопросы выделения субсидий для оказания матпомощи пострадавшему населению мы решаем через МЧС», — пояснил губернатор.
Карлин отметил, что наиболее серьезная ситуация пока сохраняется в Барнауле. По данным регионального главка МЧС, вода в Оби поднялась за сутки до 510 см, до критического уровня остается 30 см. Под наблюдением ситуация в Первомайском, Тальменском, Каменском и Шелаболихинском районах.
Как сообщили ТАСС в региональном главке МЧС, на утро 17 апреля подтопления остаются в шести населенных пунктах Алтайского края. За сутки стало на 87 меньше подтопленных домов, их осталось восемь. Подтоплены 122 участка, в понедельник их было 169.