Жители более 200 населенных пунктов Алтая пострадали от паводка

"Паводок этого года постоянно сравнивают с паводком 2014 года (в 2014 году Алтайский край пережил сильнейшее за 50 лет наводнение — прим. ТАСС). Стихия в этом году наступала на нас более широким фронтом, действовала более динамично. Если сравнивать данные на 17 апреля того и этого паводка, то под подтопление в 2018 году попали 37 сельских районов и городских округов против 25 в 2014 году; подтопления в этом году были в 217 населенных пунктах против 107 в 2014-м. Если сравнивать число жителей, которых затронула стихия, то в 2014-м было 39619, в 2018-м — 21289", — сказал Карлин.

По его словам, количество подтопленных участков и домов сейчас меньше, чем в 2014 году. В ходе нынешнего паводка подтоплено 8769 участков против 15115 в 2014 году, в 2018 году подтоплено 3139 домов, в 2014-м подтоплений было в четыре раза больше.

Карлин также сообщил, что власти проводят работу по предоставлению компенсаций гражданам, пострадавшим от стихии. «Сегодня мы уже предоставили пакет документов в Минсельхоз РФ для выделения средств федерального бюджета на оказание помощи жителям, у которых погиб скот, пакет документов о выделении ресурсов на ремонт мостов предоставлен в Минтранс РФ и Росавтодор (в 2018 году от паводка пострадали 56 мостов — прим. ТАСС). Вопросы выделения субсидий для оказания матпомощи пострадавшему населению мы решаем через МЧС », — пояснил губернатор.

Карлин отметил, что наиболее серьезная ситуация пока сохраняется в Барнауле. По данным регионального главка МЧС, вода в Оби поднялась за сутки до 510 см, до критического уровня остается 30 см. Под наблюдением ситуация в Первомайском, Тальменском, Каменском и Шелаболихинском районах.

Как сообщили ТАСС в региональном главке МЧС, на утро 17 апреля подтопления остаются в шести населенных пунктах Алтайского края. За сутки стало на 87 меньше подтопленных домов, их осталось восемь. Подтоплены 122 участка, в понедельник их было 169.