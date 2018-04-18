Вторая волна паводка может быть не менее интенсивной — Карлин

Губернатор Алтайского края сравнил паводок 2014 и 2018 годов и рассказал о гидрологической обстановке в ожидании второй волны весеннего паводка.

По словам главы региона, стихия в текущем году была более динамичной. В 2018 году подтопленными оказались 217 населенных пунктов (в 2014 г. — 107), 37 районов (2014 г. — 25). А вот подтопленных жилых домов четыре года назад было в четыре раза больше. Соответственно и меньше пострадавших: в текущем году 21289 человек, в 2014 г. — 39619.

Карлин отметил, что край надеется на правительство при оказании помощи пострадавшим. Так, в Минсельхоз были поданы необходимые документы по подтопленцам, у которых погиб скот.

«Вопросы выделения субсидий для оказания материальной помощи пострадавшему населению мы решаем через МЧС России », — подчеркнул глава региона.

В настоящее время сложная ситуация складывается в Барнауле . Здесь уровень воды в Оби приближается к критической отметке. Также в зоне риска находятся четыре района: Тальменский, Первомайский, Каменский и Шелаболихинский.

По словам Карлина, в крае готовятся ко второй волне паводка, которая не будет уступать первой.