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Морскую переправу на Сахалин закрыли из-за шторма
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Морскую переправу на Сахалин закрыли из-за шторма 

Российская Газета 42 минуты назад
Паромная переправа Холмск (Сахалинская область) — Ванино (Хабаровский край) закрыта из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сахалинское морское пароходство.
Как пояснили в пароходстве, идет циклон, действие которого будет распространяться по всему Татарскому проливу.
"По данным синоптиков, сегодня в проливе скорость ветра достигает 12 м/ с, высота волн более 2 метров. Завтра (18 апреля) ветер усилится до 15 м/с. ", — приводит данные ТАСС.
Предполагается, что движение паромов будет закрыто до четверга, в этот день ожидается улучшение погоды.
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