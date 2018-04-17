В Ростове сгорел частный дом: есть погибший

В донской столице случился пожар в двухэтажном доме, он унес жизнь одного человека. Трагедия произошла накануне в Железнодорожном районе города на улице Минераловодской.

— Пожар потушили восемнадцать спасателей и пять спецмашин. После этого на месте происшествия нашли тело погибшего, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области

Сейчас специалисты выясняют, из-за чего разгорелся пожар и по какой причине погиб ростовчанин.

В конце марта в Ростове загорелась одна из квартир многоэтажки. В результате погиб другой житель донской столицы.