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В Ростове сгорел частный дом: есть погибший
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В Ростове сгорел частный дом: есть погибший 

161.ru 42 минуты назад
Фото: 161.ru
В донской столице случился пожар в двухэтажном доме, он унес жизнь одного человека. Трагедия произошла накануне в Железнодорожном районе города на улице Минераловодской.
— Пожар потушили восемнадцать спасателей и пять спецмашин. После этого на месте происшествия нашли тело погибшего, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Сейчас специалисты выясняют, из-за чего разгорелся пожар и по какой причине погиб ростовчанин.
В конце марта в Ростове загорелась одна из квартир многоэтажки. В результате погиб другой житель донской столицы.
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