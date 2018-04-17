В Омской области на пожаре сгорел мужчина

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Накануне, 16 апреля, в Омской области произошёл пожар. В посёлке Таврическом горел трёхквартирный дом. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на две квартиры. У дома частично обрушилась крыша. Была угроза перехода огня на третью квартиру.

Во время пожара погиб 45-летний владелец одной из квартир. Его жену и несовершеннолетнюю дочь доставили в больницу с ожогами тела.

По предварительной информации, пожар произошёл из-за неисправности отопительной печи. Спасателям понадобилось больше двух часов, что потушить пожар.