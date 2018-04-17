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В Омской области на пожаре сгорел мужчина
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В Омской области на пожаре сгорел мужчина 

АиФ-Омск 15 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Накануне, 16 апреля, в Омской области произошёл пожар. В посёлке Таврическом горел трёхквартирный дом. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на две квартиры. У дома частично обрушилась крыша. Была угроза перехода огня на третью квартиру.
Во время пожара погиб 45-летний владелец одной из квартир. Его жену и несовершеннолетнюю дочь доставили в больницу с ожогами тела.
По предварительной информации, пожар произошёл из-за неисправности отопительной печи. Спасателям понадобилось больше двух часов, что потушить пожар.
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