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В Аксарке жители двухэтажного дома остались без чердака
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В Аксарке жители двухэтажного дома остались без чердака 

ИА Север-Пресс 30 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В селе Аксарка Приуральского района ночью произошел пожар в двухэтажном жилом доме на улице Ямальская.
Чуть больше часа понадобилось пожарным, чтобы справиться с огнем. Пожар тушили 20 человек и 3 единицы спецтехники МЧС.
«Огнем повреждены две жилые комнаты, чердак, закопчены стены на лестничной площадке второго этажа. Площадь пожара составила 84 квадратных метра», — сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в пресс-службе Главного управления МЧС по России.
Пострадавших и жертв нет. Причины выясняют эксперты.
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