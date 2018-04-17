В Аксарке жители двухэтажного дома остались без чердака

В селе Аксарка Приуральского района ночью произошел пожар в двухэтажном жилом доме на улице Ямальская.

Чуть больше часа понадобилось пожарным, чтобы справиться с огнем. Пожар тушили 20 человек и 3 единицы спецтехники МЧС

«Огнем повреждены две жилые комнаты, чердак, закопчены стены на лестничной площадке второго этажа. Площадь пожара составила 84 квадратных метра», — сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в пресс-службе Главного управления МЧС по России

Пострадавших и жертв нет. Причины выясняют эксперты.