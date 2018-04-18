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МЧС: Сильный дождь и ветер порывами до 17 м/с ожидаются в Подмосковье в ближайшие часы
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МЧС: Сильный дождь и ветер порывами до 17 м/с ожидаются в Подмосковье в ближайшие часы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В ближайший час с сохранением на ночь 19 апреля по Московской области ожидаются сильный дождь и усиление ветра с порывами 12-17 м/с. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.
«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в связи с прохождением по территории Московской области холодного атмосферного фронта в ближайший час с сохранением ночью 19 апреля местами по Московской области ожидается сильный дождь, усиление северо-западного, северного ветра с порывами 12-17 м/с», — говорится в сообщении.
Ведомство призвало в непогоду воздержатся от поездок по городу. Пешеходам рекомендуется переждать дождь и ветер в подъезде или прочном здании, не подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам, а также держаться подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.
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 Ещё 5 источников 
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