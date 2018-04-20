МЧС предупредило жителей Подмосковья о шторме 21 апреля

В субботу, 21 апреля по Московской области ожидается дождь и сильный ветер с порывами до 25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 21 апреля по Московской области ожидается дождь, усиление западного ветра с порывами 20-25 м/с», — говорится в сообщении.

В МЧС призвали не подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам, держаться подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий.