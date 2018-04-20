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МЧС предупредило жителей Подмосковья о шторме 21 апреля
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МЧС предупредило жителей Подмосковья о шторме 21 апреля 

Агентство «Москва» 9 минут назад
Фото: MosDay.ru
В субботу, 21 апреля по Московской области ожидается дождь и сильный ветер с порывами до 25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 21 апреля по Московской области ожидается дождь, усиление западного ветра с порывами 20-25 м/с», — говорится в сообщении.
В МЧС призвали не подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам, держаться подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий.
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