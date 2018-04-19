МЧС предупредило о порывистом ветре в Подмосковье до утра 20 апреля

Сильный ветер с порывами до 17 м/с ожидается на территории Подмосковья в ближайшие часы с сохранением до утра 20 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

«В связи с прохождением по территории Московской области холодного атмосферного фронта в ближайший час с сохранением на ночь 20 апреля по Московской области ожидается усиление северного ветра с порывами 12-17 м/с», — говорится в сообщении.