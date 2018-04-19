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МЧС предупредило о порывистом ветре в Подмосковье до утра 20 апреля
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МЧС предупредило о порывистом ветре в Подмосковье до утра 20 апреля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Сильный ветер с порывами до 17 м/с ожидается на территории Подмосковья в ближайшие часы с сохранением до утра 20 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.
«В связи с прохождением по территории Московской области холодного атмосферного фронта в ближайший час с сохранением на ночь 20 апреля по Московской области ожидается усиление северного ветра с порывами 12-17 м/с», — говорится в сообщении.
В МЧС рекомендовали пешеходам при сильном ветре немедленно укрыться в подъезде или прочном здании, не прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий.
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 Ещё 7 источников 
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