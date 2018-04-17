Землетрясение чудовищной силы произойдет в Калифорнии. Эксперты не знают где и когда, но пытаются угадать последствия

Сейсмологи с тревогой наблюдает за разломом Сан‐Андреас. Он может стать причиной разрушительного землетрясения, которое станет угрозой не только для Калифорнии, но и для Соединенных Штатов . Сайт «360» рассказывает о возможных последствиях страшной катастрофы.

На фото: Разлом

Сан-Андреас. Wikipedia / John Wiley

Калифорния самый густонаселенный и один из самых больших штатов США. Здесь расположены знаменитая Силиконовая долина, Голливуд , ключевые аэрокосмические предприятия и заводы по переработки нефти. Валовый продукт штата превышает ВВП многих крупных стран — в 2017 году он достиг около 2,7 триллионов долларов.

Неслучайно Калифорнию называют «золотым штатом» — это один из самых процветающих регионов Соединенных Штатов. Но в ее недрах кроется не только несметные богатства, но и чудовищная угроза, способная стереть с земной поверхности все достижения цивилизации и обрушить небоскребы

Сейсмологи называют эту опасность просто — «Большая катастрофа». Речь идет о вероятности самого масштабного землетрясения в истории региона.

Убийственный разлом

Все континенты и океаны Земли лежат на подушках литосферных плит. Это огромные участки земной коры, собирающиеся в единый паззл, покрывающий «кожей» нашу планету. Извержения вулканов и землетрясения непосредственно связаны с границами отдельных деталей пазла — разломами между огромными плитами. Ведь, несмотря на свои размеры, плиты могут сдвигаться и «тереться» друг о друга.

В Калифорнии есть сразу несколько разломов, но самый страшный из них — разлом

Сан-Андреас. Огромная рана в теле Земли тянется почти на 1300 километров. Она неслучайно дала названию

фильму-катастрофе

с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в главной роли — именно отсюда пришли чудовищные землетрясения 1906 и 1989 годов.

В 1906 году землетрясение силой почти 8 баллов обратило в руины

Сан-Франциско: 3 тысячи человек погибло, еще 250–300 тысяч осталось без крова над головой. Серия мощных подземных толчков уничтожила практически всю инфраструктуру мегаполиса. В начавшихся пожарах сгорели еще целые здания. Именно тогда сгорели миллионы долларов — пожары уничтожили почти все крупные банки города.

Спустя почти 80 лет, новое тектоническое движение плит стало причиной землетрясения силой в 7 баллов. На этот раз Сан-Франциско

повезло — основной удар пришелся по поселению

Санта-Круз, в котором были разрушены 18 тысяч домов и на несколько недель прекращено движение по федеральной автостраде 280. Общий ущерб от разрушений составил 6 миллиардов долларов.

Но даже эти серьезные катастрофы несравнимы с «Большой», которые предрекают ученые.

На фото: Последствия землятресения 1906 года в Сан-Франциско. Wikipedia

Первые последствия

Серьезное землетрясение с эпицентром в разломе

Сан-Андреас

угрожает всему населению штата, его экономике и инфраструктуре. Оно отразится на всей стране и будет иметь последствия даже в мировом масштабе, говорит изданию Vice

эксперт-сейсмолог

Джонатан Стюарт.

Жертвы среди населения, уверяют эксперты, не будут также ужасны как в голливудских фильмах, но ощутимы — землетрясение силой 7–8 баллов может унести жизни около 2 тысяч человек. Основной удар придется по инфраструктуре.

Несмотря на всю свою прочность, стальные башни электропередачи, скорее всего, не выдержат сильных ударов. Велика вероятность, что вся Калифорния долгое время будет обесточена, а падение башен может привести к лесным пожарам — многие линии электросети построены вдали от городов.

Страшную опасность представляют прорывы нефте— и газопроводов. Особо уязвим горный проход между

Лос-Анджелесом

Лас-Вегасом, через который идет сразу несколько каналов по доставке природного газа и нефти, говорится в одном из докладов американских сейсмологов. В случае их прорыва, облака газа могут детонировать от любой искры и последствия таких взрывов предсказать уже невозможно.

Чтобы потушить пожар, да и просто чтоб выжить — нужна вода. Крупнейшие водопроводные сети южной Калифорнии имеют участки проложенные в непосредственной близости от разлом

Сан-Андреас

Многие трубы лежат в земле по сто лет и могут треснуть даже без серьезной нагрузки, а настоящая встряска может закончиться настоящим гуманитарным кризисом. Эксперты даже советуют калифорнийцам держать дома двухнедельный запас воды, чтобы «не драться с соседями за бутылку чистой воды, если случится непоправимое».

Землетрясение такой силы заденет все линии коммуникации. Вероятней всего, отключится интернет, телефонная и мобильная связь. Если связь даже сохранится, вероятнее всего, после толчка она будет фатально перегружена, отмечает представитель Южнокалифорнийского центра по мониторингу землетрясений Марк Бентьен.

Для многих людей невозможность зайти на Facebook, Twitter или Instagram может быть еще более мучительна, чем отсутствие воды

— Марк Бентьен, цитата по Vice.

Удар по США Экономика Калифорнии одна из самых больших не только в Соединенных Штатах, но и в мире. В случае сильных подземных толчков железные дороги и порты штата могут быть закрыты на недели и даже месяцы — это будет серьезным испытанием для всей страны, ведь только через порты

Лос-Анджелеса

Лонг-Бич проходит около четверти всех грузов, доставляемых по морю.

Эксперты описывают апокалиптическую картину пустых полок в крупнейших торговых сетях

из-за отсутствия постоянных экспертных поставок. Множество людей останутся без работы — перебои с электричеством и водой приведут к закрытию почти всех мелких компаний. Эксперты, описывавшие возможные последствия «Большой катастрофы» в 2008 году, оценивают возможный ущерб только от разрушения зданий в 33 миллиарда долларов, а общий — 200 миллиардов.

Впрочем, это довольно условные цифры и реальность может превзойти все ожидания. Опасность скрывающаяся в разломе

Сан-Андреас

реальна и очень серьезна. Но ее истинные масштабы можно моделировать только примерно, современная наука не обладает средствами чтобы предсказать, когда случится следующее большое землетрясение, и какой силы оно будет.