Мотоциклист установил рекорд, проехав на электробайке 1113 километров за сутки

Мотоциклист из Германии установил новый мировой рекорд по самому дальнему расстоянию, которое удалось проехать на электрическом байке за 24 часа. Ремо Клавиттер смог преодолеть 1113,4 километра.

Райдер использовал для поездки электробайк Zero DSR ZF14.4, оснащенный 70-сильным двигателем и батареей на 18 киловатт-часов, позволяющей проезжать без подзарядки до 328 километров в городском цикле и до 156 километров на трассе (при постоянной скорости 113 километров в час).

Клавиттер использовал для установления рекорда заранее продуманный маршрут между Берлином и Нойштрелицем, где находится штаб-квартира организации, занимающейся возобновляемыми источниками энергии.

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Из суммарного времени всей поездки около 9,5 часа было потрачено на подзарядку батарей мотоцикла. В том числе, Клавиттер использовал станции быстрой «заправки», позволяющие зарядить аккумуляторы всего за один час. Средняя скорость движения за весь маршрут составила 46,4 километра в час.

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