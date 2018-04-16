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В диспетчерскую службу Электростали не поступало обращений о выбросе аммиака
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В диспетчерскую службу Электростали не поступало обращений о выбросе аммиака 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Обращения по поводу выброса аммиака в результате произошедшего в ночь на понедельник пожара в подмосковной Электростали не поступали в единую диспетчерскую службу города. Об этом ТАСС сообщили в пресс— службе ГУ МЧС России по Московской области.
"Никаких звонков в единую дежурную диспетчерскую службу Электростали о превышениях показателей аммиака не поступало", — сказал сотрудник пресс-службы.
Он отметил, что ночь на понедельник в Электростали происходил пожар в строении по адресу: Строительный переулок, д. 10. «В 05:00 мск пожар был локализован на площади 480 кв. метров, в 06:08 была объявлена ликвидация открытого горения, позднее пожар был потушен. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало», — сказал он.
Ранее в ряде СМИ была распространена информация о том, что в социальных сетях местные жители пишут о взрыве и выбросе аммиака, якобы произошедших на химическом заводе в Электростали.
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