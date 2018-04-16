Украина успешно испытала свой первый дальнемагистральный вертолет 

Киев, 16 апреля /Синьхуа/ — В Запорожье /Юго-Восточная Украина/ сегодня впервые поднялся в небо первый украинский многоцелевой дальнемагистральный вертолет МСБ-2 «Надежда», построенный компанией «Мотор Сич». Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной госадминистрации.
МСБ-2 «Надежда» был презентован в августе прошлого года. Этот вертолет может развивать скорость до 230 км/час, преодолевать расстояние в 720 км и перевозить до 10 человек.
В настоящий момент в Украине существует несколько компаний, занимающихся вертолетостроением. Однако все они производят легкомоторные воздушные аппараты, рассчитанные на преодоление расстояний до 600 км. —0—