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В Танзании почти десять человек погибли из-за ливней
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В Танзании почти десять человек погибли из-за ливней 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли в крупном городе Танзании Дар-эс-Саламе из-за сильных ливней, которые не прекращаются в течение трех дней, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
Как отметил начальник полиции города Лазаро Мамбосаса, причиной гибели девяти человек стали наводнения и разрушающиеся стены.
"Среди жертв есть дети, женщины и мужчины, количество может вырасти, пока дождь в городе продолжается", — приводит агентство слова Мамбосасы.
По данным местного издания Citizen, из-за ливней разрушены дома, нанесен урон транспортным средствам и объектам инфраструктуры. Власти города потребовали закрыть школы.
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