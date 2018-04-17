В Новоорском районе спасли мужчину с затопленного острова

В Новоорском районе сотрудники полиции спасли мужчину, который оказался на затопленном острове посреди разлившейся реки Кумак.

Четверо мужчин сплавлялись на лодке по реке Кумак, когда лодка перевернулась в результате столкновения с бревном, и все четверо оказались в воде. Трое пострадавших добрались до берега, а четвертый застрял на острове посреди реки, образовавшемся от разлива водоема.

Трое спасшихся мужчин добрались станции Новоорск и сообщили о происшествии в полицию Полицейские вместе со спасателями и местными жителями организовали спасательную операцию.