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В Новоорском районе спасли мужчину с затопленного острова
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В Новоорском районе спасли мужчину с затопленного острова 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Новоорском районе сотрудники полиции спасли мужчину, который оказался на затопленном острове посреди разлившейся реки Кумак.
Четверо мужчин сплавлялись на лодке по реке Кумак, когда лодка перевернулась в результате столкновения с бревном, и все четверо оказались в воде. Трое пострадавших добрались до берега, а четвертый застрял на острове посреди реки, образовавшемся от разлива водоема.
Трое спасшихся мужчин добрались станции Новоорск и сообщили о происшествии в полицию Полицейские вместе со спасателями и местными жителями организовали спасательную операцию.
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