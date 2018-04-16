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МЧС предупредило о возможном ухудшении паводковой ситуации в Воронежской области
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МЧС предупредило о возможном ухудшении паводковой ситуации в Воронежской области 

Вести Воронеж 34 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
В течение недели уровень воды может повыситься в трёх реках. МЧС предупредило о возможном повышении уровня воды в трёх реках Воронежской области –Хопёр, Ворона и Савала. Из-за этого возможны локальные подтопления на территории Грибановского и Новохопёрского районов и Борисоглебского городского округа, сообщил пресс-центр облправительства со ссылкой на начальника ведомства Александра Кошеля в понедельник, 16 апреля. По словам главного спасателя Воронежской области, на прошедшей неделе география подтоплений постепенно сместилась из южной части региона в центральные и северные районы. Всего в начале паводкового периода частично затопило 26 населённых пунктов на территории девяти районов — это почти 3 тыс. дворов, 560 домов, в которых живут более тысячи человек, 24 низководных моста. В наиболее пострадавшем от паводка Калачеевском районе все затопленные дворы и и дома освободились от воды, идёт очистка территорий и откачка воды из подвалов и погребов. В Новоусманском районе зафиксировано незначительное уменьшение уровня воды, подтопленными остаются 94 дома. Семь человек, эвакуированные из своего жилья, находятся в пункте временного размещения Подъём воды в реке Битюг прекратился, ожидается стабилизация обстановки, но всё ещё подтопленными в Бобровском районе остаются 44 дома и более 200 приусадебных участков. В Аннинском муниципальном районе из-за размытия плотины отрезаны от путей сообщения 8 населённых пунктов, в Рамонском районе из-за подъема воды лодочное сообщение организовано с селом Ступино. Кроме того, в регионе усилят борьбу с последствиями паводка — для этого в Воронежскую область уже выдвинулась группировка Тульского спасательного центра МЧС России, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Ранее глава региона Александр Гусев пообещал, что все пострадавшие из-за половодья жителя Калача получат компенсацию. Кроме того, над путями возмещения ущерба думают и власти Бобровского района. Екатерина Трещикова
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