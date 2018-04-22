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Центральная Россия приходит в себя после сильнейшего урагана
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Центральная Россия приходит в себя после сильнейшего урагана 

Рамблер 55 минут назад
Фото: РИАМО
Прошедшую ночь тысячи спасателей и энергетиков Ивановской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Владимирской, Московской и Тульской провели на работе. Стихия оставила без света сотни населенных пунктов.
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