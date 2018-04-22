Центральная Россия приходит в себя после сильнейшего урагана

Прошедшую ночь тысячи спасателей и энергетиков Ивановской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Владимирской, Московской и Тульской провели на работе. Стихия оставила без света сотни населенных пунктов.