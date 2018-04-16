В России из‐за паводков «поплыли» три тысячи домов

На территории Сибирского, Приволжского, Южного, Центрального и Северо‐Западного федеральных округов России из‐за паводков затопило 54 населенных пункта. Об этом сообщило МЧС.

По данным на шесть утра по московскому времени 16 апреля затопленными остаются 305 жилых домов, 2311 приусадебных участков, а также 110 низководных мостов и 30 участков автодорог. В пунктах временного размещения поселили 63 человека, еще 478 граждан уехали к родственникам и знакомым.

В результате подтопления участков автодорог и мостов, оказался отрезан 21 населенный пункт в Мордовии , Нижегородской, Рязанской, Тульской и Самарской области . Организованы 23 лодочные переправы. К ликвидации последствий привлечено более 4500 человек и 1700 единиц техники.

Как передает «Газета.Ру», ранее режим ЧС был введен 12 апреля в Пензенской области и Приамурье.