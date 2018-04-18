С начала паводка в России подтопило более 400 населенных пунктов 

НОВО-ОГАРЕВО, 18 апреля. /ТАСС/. Более 400 населенных пунктов пострадали от паводка в России в этом году, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков на совещании президента с членами правительства.
"В регионах юга Сибири, Поволжья и центральной части страны проходит активная фаза весеннего половодья. С начала паводка было подтоплено более 400 населенных пунктов, свыше 5 тыс. жилых домов с населением более 18 тыс. человек", — сказал Пучков.
Сейчас вода начинает уходить и паводок перемещается на северо-запад страны, в регионы Урала и Сибири.
Пучков сообщил, что для борьбы с паводками перевели в режим повышенной готовности систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. На территории страны дополнительно развернули 3 тыс. гидрологических постов, подготовили пункты временного размещения, осуществили меры социального, медицинского и продовольственного обеспечения населения, проживающего в отрезанных половодьем населенных пунктах.
"Сформирована мощная группировка сил и средств для проведения противопаводковых мероприятий в составе более 720 тыс. человек и 147 тыс. единиц техники, в том числе авиация и более 13,6 тыс. плавсредств", — сообщил Пучков.
В регионах своевременно ввели режимы функционирования «повышенная готовность» и «чрезвычайная ситуация». Оперативно принимаемые дополнительные меры по оказанию помощи и поддержки жителям подтопленных населенных пунктов позволили стабилизировать обстановку в Республике Алтай, Волгоградской, Воронежской областях и других регионах.