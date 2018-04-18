С начала паводка в России подтопило более 400 населенных пунктов

"В регионах юга Сибири, Поволжья и центральной части страны проходит активная фаза весеннего половодья. С начала паводка было подтоплено более 400 населенных пунктов, свыше 5 тыс. жилых домов с населением более 18 тыс. человек", — сказал Пучков.

Сейчас вода начинает уходить и паводок перемещается на северо-запад страны, в регионы Урала и Сибири.

Пучков сообщил, что для борьбы с паводками перевели в режим повышенной готовности систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. На территории страны дополнительно развернули 3 тыс. гидрологических постов, подготовили пункты временного размещения, осуществили меры социального, медицинского и продовольственного обеспечения населения, проживающего в отрезанных половодьем населенных пунктах.

"Сформирована мощная группировка сил и средств для проведения противопаводковых мероприятий в составе более 720 тыс. человек и 147 тыс. единиц техники, в том числе авиация и более 13,6 тыс. плавсредств", — сообщил Пучков.