На территории России более 40 населенных пунктов остаются подтопленными паводками

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Почти 70 жилых домов в нескольких регионах России остаются подтопленными паводковыми водами. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"На территории РФ остаются подтопленными 41 населенный пункт, 69 жилых домов, более 1,1 тыс. приусадебных участков, 88 низководных мостов и 28 участков автодорог. За прошедшие сутки освободились от воды 18 жилых домов", — сказали в министерстве.

Из-за подтопления мостов и дорог от сообщения отрезанными оказались 22 населенных пункта, к которым организованы 24 лодочные переправы. Жизнедеятельность проживающих там людей не нарушена, подчеркнули в МЧС

Из зон паводка отселили 74 человека, в пунктах временного размещения находятся 15 человек, остальные остановились у родственников и знакомых. «В пунктах временного размещения работают социальные, медицинские и другие службы, граждане обеспечены горячим питанием, в том числе детским, питьевой водой, предметами первой необходимости и средствами связи», — добавили в пресс-службе.

"В зонах подтопления проводятся подворовые обходы, откачка воды, обеспечение продуктами, оказание медицинской и адресной помощи, охрана общественного порядка, проверка газового хозяйства, отсыпка грунтом низменных мест. Сотрудниками Роспотребнадзора организован сбор проб и анализ питьевой воды. В населенных пунктах дежурят спасатели совместно с медиками", — сказали в МЧС.

Также ведется круглосуточный замер уровней воды на гидропостах и космический мониторинг, применяются беспилотники. Все это позволяет моделировать развитие половодья с учетом населенных пунктов и рельефа местности. К ликвидации последствий паводков привлекли более 2,9 тыс. человек и 1,1 тыс. единиц техники, в том числе 154 плавсредства.