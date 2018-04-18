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18 тысяч человек пострадали от паводков в России
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18 тысяч человек пострадали от паводков в России 

Авторадио 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Более четырёхсот населенных пунктов в России оказались подтоплены с начала весеннего паводка. От стихии пострадали 18 тысяч человек. Об этом на совещании с президентом заявил глава МЧС Владимир Пучков. Он отметил, что половодье наиболее активно в регионах центральной части страны, южной Сибири и Поволжье. Сейчас дома подтоплены в сорока поселках. Половина из них полностью отрезаны от мира. Под водой 30 участков дорог и 90 мостов. На ликвидацию последствий паводков МЧС направит 720 тысяч спасателей.
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