18 тысяч человек пострадали от паводков в России

Более четырёхсот населенных пунктов в России оказались подтоплены с начала весеннего паводка. От стихии пострадали 18 тысяч человек. Об этом на совещании с президентом заявил глава МЧС Владимир Пучков. Он отметил, что половодье наиболее активно в регионах центральной части страны, южной Сибири и Поволжье. Сейчас дома подтоплены в сорока поселках. Половина из них полностью отрезаны от мира. Под водой 30 участков дорог и 90 мостов. На ликвидацию последствий паводков МЧС направит 720 тысяч спасателей.